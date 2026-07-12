Англия сыграет с Аргентиной в полуфинале, у Беллингема дубль, у Месси – 10-й ассист на ЧМ, Носкова выиграла взрослый «Уимблдон», Пушкарева – юниорский, Конор вернулся и проиграл за минуту и другие новости

1. На ЧМ-2026 определилась вторая пара полуфиналистов. Англия преодолела сопротивление Норвегии только в дополнительное время (2:1), при этом каждый гол стал следствием чьей-то ошибки: сперва потерю на своей половине поля допустил Харри Кейн, затем судья Клеман Тюрпен не заметил, что мяч, по всей видимости, в полете зацепил ТВ-кабель , а в третьем случае вратарь Эрьян Нюланд не удержал мяч после дальнего удара и позволил Джуду Беллингему оформить дубль.