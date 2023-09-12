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В Челябинске боксёр жестоко избил женщину

В Челябинске боксёр жестоко избил женщину

- сообщает ТГ-канал Русская Община. Это произошло 22 октября 2022 года.МАРГАРИТА СПРЯТАЛАСЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ, НО ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ НАШЁЛ ЕЁ И ТАМ.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Вот для этого и создаются всякие гнойники-диаспоры, как в случае  с этим ублюдком. Всех этих гнид нах к своему д-бу пашиняшке...
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3 час.
Любовь Рябикина
Русским мужикам надо поймать этого урода и отмочалить так, чтоб в будущем не смог даже на ринг выйти, а только выползти. И сестричек-уродок посадить на годик.
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3 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, крыша надежная, не течет.
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49 мин.

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