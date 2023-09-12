В Челябинске боксёр жестоко избил женщину

Вот для этого и создаются всякие гнойники-диаспоры, как в случае с этим ублюдком. Всех этих гнид нах к своему д-бу пашиняшке...

Любовь Рябикина

Русским мужикам надо поймать этого урода и отмочалить так, чтоб в будущем не смог даже на ринг выйти, а только выползти. И сестричек-уродок посадить на годик.