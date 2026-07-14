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Строительство 21 века

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Три критические ошибки в дизайне прихожей, которые я вижу в каждой второй квартире

Три критические ошибки в дизайне прихожей, которые я вижу в каждой второй квартире

За два десятилетия работы с ремонтами я переступила порог сотен, если не тысяч, прихожих. И знаете, что поражает больше всего? Не разнообразие планировок или смелость дизайнерских решений, а удивительное постоянство, с которым люди наступают на одни и те же грабли.

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