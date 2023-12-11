«Выслушаю ваше нытье»: в Крыму появилась новая услуга

«У тебя проблемы? И ты не хочешь что-то с ними решать? Ты чувствуешь себя подавленным? Хочется только поплакать? Выплеснуть эмоции? В этом помогу тебе я!», — объявление с такими словами появилось на популярном сайте объявлений в Симферополе.