«Выслушаю ваше нытье»: в Крыму появилась новая услуга

«У тебя проблемы? И ты не хочешь что-то с ними решать? Ты чувствуешь себя подавленным? Хочется только поплакать? Выплеснуть эмоции? В этом помогу тебе я!», — объявление с такими словами появилось на популярном сайте объявлений в Симферополе.
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