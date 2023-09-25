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Схема движения транспорта временно изменится в нескольких округах столицы

Схема движения транспорта временно изменится в нескольких округах столицы

Схема движения транспорта временно изменится в нескольких административных округах столицы. Ограничения связаны с монтажом инженерных сетей, проведением строительных работ и киносъемок, а также с реконструкцией транспортной развязки на МКАД.

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