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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Ледяхов: «Футбол все-таки чуть более энергозатратный, чем хоккей. В футболе ты не можешь сыграть матч на следующий день, если отбегал 90 минут»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о нагрузках в футболе и хоккее.  «Футболисты все-таки бегают чуть побольше, чем минуту.

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