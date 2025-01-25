Суд обязал выплатить деньги со счета Б.Ю. Александрова в Монако его дочери

Черемушкинский суд Москвы повторно вынес постановление о том, что деньги основателя компании «Ростагроэкспорт», в том числе производящей глазированные сырки, Бориса Александрова на счету в Монако, должны быть переданы его дочери Екатерине, пишет РИА Новости.
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