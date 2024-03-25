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Погодная безопасность под угрозой: Минфин никак не может подписать нужный документ

Погодная безопасность под угрозой: Минфин никак не может подписать нужный документ

Минфин России не согласовывает программу по гидрометеорологической безопасности. "По сути дела, документ сегодня находится на той же стадии, на которой находился несколько месяцев назад", - сетуют метеорологи.

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