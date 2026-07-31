Морозов ответил на вопрос, сможет ли Раков заменить Воробьева в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов высказался на тему того, сможет ли Вадим Раков не сможет стать полноценной заменой Дмитрию Воробьеву.
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