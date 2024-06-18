Режиссер Никита Кобелев: «Для нас фестиваль «Толстой» — большой экзамен»

С 5 по 7 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» в восьмой раз пройдет театральный фестиваль «Толстой». В день открытия Александринский театр покажет в формате open air недавнюю премьеру — спектакль по роману Льва Толстого «Воскресение».