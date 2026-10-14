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За рулем

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Как осенние пробки и холодный пуск укорачивают жизнь мотора

Как осенние пробки и холодный пуск укорачивают жизнь мотора

Осень для автомобиля – испытание не столько морозом, сколько самим ритмом городской жизни.    С утра двигатель просыпается на холоде, днем – часами толкается в заторах под дождем.

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