Как осенние пробки и холодный пуск укорачивают жизнь мотора

Осень для автомобиля – испытание не столько морозом, сколько самим ритмом городской жизни. С утра двигатель просыпается на холоде, днем – часами толкается в заторах под дождем.
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