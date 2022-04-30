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“У каждого свой зритель”, – как разрешился спор соперниц Рудковской и Навки из-за ледовых шоу

“У каждого свой зритель”, – как разрешился спор соперниц Рудковской и Навки из-за ледовых шоу

Удивительно, но даже у таких хороших и известных матерей как Навка и Рудковская есть неприятности, недопонимания и даже конфликты.

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