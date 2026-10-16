Китай и Европейский союз перевели торговые разногласия в институциональный диалог, договорившись о недискриминации автопрома, доступе на рынки и взаимных процедурах исключения из санкционных списков.
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