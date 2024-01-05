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Нефть растет в цене на фоне напряженности на Ближнем Востоке и комментариев ФРС об инфляции

Нефть растет в цене на фоне напряженности на Ближнем Востоке и комментариев ФРС об инфляции

Нефть растет в цене на фоне напряженности на Ближнем Востоке и комментариев ФРС об инфляции Татьяна АрестоваЦены на нефть поднялись 5 января, отражая ожидание трейдеров результатов визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток для предотвращения эскалации конфликта между Израилем и сектором Газа.

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