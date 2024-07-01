Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Вот вроде и неглупый человек? Но меня поражает как вот эти военные эксперты так свободно "доносят" до нас ч то и скол..."Вторжение НАТО б...
  • Рустик Рыксиев
    Она же непотопляемая. Нн верю, что её отодвинут. Такая реформаторша. Развалила медицину, и всем всеравно.90 миллиардов на ...
  • Александр Рожков
    Это голословные утверждения. На вас покушались бендеровцы? А на него покушались совсем недавно. Чудом остался жив. Он...И не надо трясти ...

Популизм с запахом серы

Популизм с запахом серы

Страшно! Пугалъ!Сейчас набегут хейтеры-ипанашки, но когда это меня останавливало?Поехали.Мне как бы недавно 46 лет исполнилось, и за это время я успел пережить развал Советского Союза, два майдана на украине и несколько попыток госпереворота в России (и Белоруссии).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх