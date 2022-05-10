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Делегация РФ не примет участие в спецсессии СПЧ ООН по Украине

Делегация РФ не примет участие в спецсессии СПЧ ООН по Украине

Global Look Press/Felix Zahn/photothek.net via www Российская делегация не будет участвовать в специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) 12 мая, чтобы не легитимизировать "ангажированное политическое шоу" по ситуации на Украине.

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