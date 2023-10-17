Chery представила мощный кроссовер c запасом хода 1300 км

На выставке Chery Technology Day в Китае прошла премьера нового гибридного кроссовера Fengyun T9. Он является разновидностью кроссоверов Chery Tiggo 9/Jaecoo8, которые появятся в России в следующем году, передает корреспондент «Известий» Евгений Багдасаров во вторник, 17 октября.
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