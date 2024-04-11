Bank of China стал запрашивать данные о связи платежа с новыми регионами, Ираном и КНДР

Крупнейшие китайские банки ужесточили контроль за платежами из России. Для одобрения таких транзакций Bank of China (занимает 4-е место по величине активов среди кредитных организаций КНР) начал запрашивать данные о том, связана ли операция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией.