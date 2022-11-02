Царьград

5 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • bvlad59
    Кино!Министерское дело...
  • Александр Ракитин
    Разговоры о диверсиях пятой колонны внутри России идут давно, называются объекты диверсий, фамилии причастных к ним ч...Скрытая диверсия ...
  • Оксана Боева
    Надо отвечать по сценарию- они один удар, мы в ответ 21! Тогда они хоть немного начнут задумываться. И нечего их жале..."Со свистом прихо...

Немцы раскрыли главную задачу посла Украины, сделавшего дерзкое заявление о России

Немцы раскрыли главную задачу посла Украины, сделавшего дерзкое заявление о России

Читатели Twitter подвергли жёсткой критике Алексея Макеева, возглавляющего дипломатическую миссию Украины в ФРГПосол Украины в Германии Алексей Макеев решил пойти по стопам своего предшественника Андрея Мельника, вернувшегося в Киев с позором.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх