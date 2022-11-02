Немцы раскрыли главную задачу посла Украины, сделавшего дерзкое заявление о России

Читатели Twitter подвергли жёсткой критике Алексея Макеева, возглавляющего дипломатическую миссию Украины в ФРГПосол Украины в Германии Алексей Макеев решил пойти по стопам своего предшественника Андрея Мельника, вернувшегося в Киев с позором.