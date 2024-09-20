Стейк, о котором многие гурманы даже не слышали. Нежнее мяса приготовить невозможно

Стейк Мачете считается классикой американской кухни, у нас же о нем многие даже не слышали. Этот отруб, который делается из области внутренней диафрагмы быка, отличается насыщенным вкусом и уточненным ароматом: покажем, как жарить его правильно.
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