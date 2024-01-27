Врачи Тарко-Сале ЯНАО провели консультации на празднике в честь Года семьи

В школе искусств имени И.О. Дунаевского города Тарко-Сале торжественно открыли Год семьи и детства. На празднике врачи местной центральной районной больницы провели консультации для всех желающих, сообщили на официальных страницах соцсетей медучреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии