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В Москву придут дожди, а жара покинет столицу

Сегодня и завтра в Москве ожидаются ливень, гроза и сильный ветер. При этом жара начнёт отступать. Об этом Авторадио рассказал синоптик Александр Шувалов: «30-градусная жара отступила на восток и юг, в Москву приходят комфортные +23-26 градусов.

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