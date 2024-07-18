В Москву придут дожди, а жара покинет столицу

Сегодня и завтра в Москве ожидаются ливень, гроза и сильный ветер. При этом жара начнёт отступать. Об этом Авторадио рассказал синоптик Александр Шувалов: «30-градусная жара отступила на восток и юг, в Москву приходят комфортные +23-26 градусов.
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