Нардеп Костенко: у Киева есть возможность ударить по параду Победы в Москве

Украина располагает средствами для удара по Красной площади в Москве во время парада Победы 9 мая. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает RT.
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