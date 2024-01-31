Барнаульская школа моды устроит отчетный концерт в честь своего 35-летия

Ритмика, дефиле, швейное дело, рукоделие, имидж и конструирование костюма — этому ежегодно обучаются более 80 девочек, а бывает – и мальчиков Барнаульская школа моды "Светлана" отметила 35 лет со дня основания.
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