Юрий Ильинов

Надежда на рост экономики потеряна: правительство Шольца признает поражение Коалиционное правительство Германии вынуждено пересмотреть свой собственный прогноз по ничтожному росту крупнейшей экономики Европы и теперь вообще не ожидает развития в этом году. Фактически власть признает поражение, так как надежда на исправление ситуации потеряна. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Майкл Нинабер. Чиновники в Берлине намерены снизить свой прогноз роста в 2024 году в лучшем случае до стагнации по сравнению с ранее прогнозировавшимися мизерными 0,3%. Об этом сообщили источники агентства, пожелавшие остаться неназванными, поскольку документ пока остается конфиденциальным. Однако вскоре он будет обнародован. Такой результат будет означать еще один потерянный год для Германии, которая отягощена слабостью промышленного сектора на фоне прекращения поставок газа из России, а также слабым спросом со стороны Китая и трудностями при переходе на производство электромобилей. Перспектива отсутствия роста является фактическим признанием провала и громкого поражения коалиционного правительства и очередным ударом по репутации канцлера Олафа Шольца, который не смог обеспечить роста экономики в течение двух лет подряд с момента вступления в должность в декабре 2021 года. Поскольку до выборов осталось меньше года, это также опасно сужает для него возможности добиться какой-либо значимой поддержки граждан. Недовольство избирателей уже проявилось в этом году в ходе выборов в Европейский парламент и в восточных землях.