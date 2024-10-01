Путин может ликовать: раскол в западном лагере углубляется Два года назад президента Украины все еще принимали как героя в Америке, но на этот раз он потерпел неудачу.
Путин может ликовать: раскол в западном лагере углубляется
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Юрий Ильинов
Надежда на рост экономики потеряна: правительство Шольца признает поражение Коалиционное правительство Германии вынуждено пересмотреть свой собственный прогноз по ничтожному росту крупнейшей экономики Европы и теперь вообще не ожидает развития в этом году. Фактически власть признает поражение, так как надежда на исправление ситуации потеряна. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Майкл Нинабер. Чиновники в Берлине намерены снизить свой прогноз роста в 2024 году в лучшем случае до стагнации по сравнению с ранее прогнозировавшимися мизерными 0,3%. Об этом сообщили источники агентства, пожелавшие остаться неназванными, поскольку документ пока остается конфиденциальным. Однако вскоре он будет обнародован. Такой результат будет означать еще один потерянный год для Германии, которая отягощена слабостью промышленного сектора на фоне прекращения поставок газа из России, а также слабым спросом со стороны Китая и трудностями при переходе на производство электромобилей. Перспектива отсутствия роста является фактическим признанием провала и громкого поражения коалиционного правительства и очередным ударом по репутации канцлера Олафа Шольца, который не смог обеспечить роста экономики в течение двух лет подряд с момента вступления в должность в декабре 2021 года. Поскольку до выборов осталось меньше года, это также опасно сужает для него возможности добиться какой-либо значимой поддержки граждан. Недовольство избирателей уже проявилось в этом году в ходе выборов в Европейский парламент и в восточных землях.
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20 час.
Юрий Ильинов
Ожесточенные бои под Купянском, продвижение в Угледаре. Ситуация в зоне СВО к 1 октября ВС РФ полностью освободили Нелеповку Российская армия нанесла удары по железнодорожному составу ВСУ с боеприпасами в Казарянке Николаевской области, в следствие чего началась детонация перевозимого боекомплекта. Угледарское направление Российским подразделениям удалось занять южную и западную часть Угледара. Командование ВСУ приказало 72-й бригаде отступить, однако теперь противник это может сделать только через небольшие тропы или минные поля. Красноармейское направление ВС РФ продавливают оборону ВСУ в районе Цукурино уже с трех сторон. К северу и югу от Селидово российская армия продвинулась на несколько сотен метров. Торецкое направление Российская армия полностью освободила населенный пункт Нелеповка, который находится к северу от Новгородского. Сватовское направление ВС РФ продолжают зачищать территории в районе Макеевки. Российские войска продвинулись к северу от Невского. Купянское направление Сообщается об ожесточенных боях к западу от Песчаного. ВКС РФ активно наносят удары по позициям ВСУ в Купянске и Купянске-Узловом. Курское направление ВС РФ провели контратаку бронегруппой в направлении Плехово. Под Веселым продолжаются бои.
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20 час.
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