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МОСИНФОРМ

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Небольшие дожди ожидаются в столице с 29 августа по 2 сентября

Небольшие дожди ожидаются в столице с 29 августа по 2 сентября

В конце августа и начале сентября в Москве ожидается потепление. Однако в отдельные дни в столице могут пройти кратковременные дожди.

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