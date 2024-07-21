Решена проблема потери сигнала при оптоволоконной связи. Новый метод разработали в Перми

Пермские ученые нашли новый способ крепления наконечника, от которого зависит качество передаваемого сигнала оптоволокнаВ Пермском Политехническом университете разработали новый метод крепления наконечников оптоволокна, который может значительно улучшить качество передачи сигналов: их подход заключается в использовании гидрогеля на основе плавленого кварца и щелочи, который обеспечивает надежное соединение кварцевых волокон.