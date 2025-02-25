Сенатор Алексей Пушков полагает, что Европа попала в «украинскую ловушку».Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алесей Пушков полагает, что для Европы и единства Запада опасна не столько война на Украине, сколько её завершение, и именно поэтому Европа сейчас всеми способами пытается воспрепятствовать урегулированию украинского кризиса.