Наводнение и оползни на севере Непала унесли более 900 жизней

Оползень вызвал затопления в районах Непала и Тибетском автономном районе Китая. В результате катастрофы пострадали 267 человек, из которых 156 уже выписаны из больниц.
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