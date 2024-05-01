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Украина за неделю. Американцы спасаются за счет украинцев, которых Запад гонит на войну

Украина за неделю. Американцы спасаются за счет украинцев, которых Запад гонит на войну

© коллаж Украина.Ру2 дня назад 503 прочитали На прошлой неделе Украина отказалась обслуживать своих граждан за границей, Госдеп увидел вопиющие нарушения Киевом прав человека, Зеленский обязался воевать за страны НАТО, Лукашенко предложил "сыграть вничью", а омбудсмены Украины и России договорились о взаимном возврате детей.

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