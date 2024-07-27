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Учёные вскрыли запечатанный 2000 лет саркофаг из гробницы Цербера и ужаснулись от содержимого

В Италии изучили запечатанный около 2000 лет назад саркофаг из гробницы Цербера В Италии учёные изучили запечатанный примерно 2000 лет назад таинственный саркофаг в так называемой гробнице Цербера, найденной в 2023 году у Неаполя.

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