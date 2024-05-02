Омский предприниматель Оркиш заявил, что отказывается от строительства термального комплекса у дендросада, для которого уже согласовали вырубку деревьев.
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Омский предприниматель Оркиш заявил, что отказывается от строительства термального комплекса у дендросада, для которого уже согласовали вырубку деревьев.