«Студенческий десант» высадился в Управлении МВД России по городу Уфе

В преддверии Дня российского студенчества стражи порядка совместно с членами Общественного совета приняли участие во Всероссийской акции «Студенческий десант».
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