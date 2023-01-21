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«Студенческий десант» высадился в Управлении МВД России по городу Уфе

В преддверии Дня российского студенчества стражи порядка совместно с членами Общественного совета приняли участие во Всероссийской акции «Студенческий десант».

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