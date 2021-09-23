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В Томске стражи правопорядка и общественники вместе со школьниками прошлись по безопасному маршруту на «Шагающем автобусе»

Единый день безопасности дорожного движения прошел во всех школах Томской области. Начальник Управления Госавтоинспекции Томской области принял участие в открытом уроке по безопасности дорожного движения в Академическом лицее города Томска.

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