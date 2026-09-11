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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент ФИА: «Нельзя допустить, чтобы Алонсо ушел из «Ф-1». Я сообщил Фернандо: «Скажи, что нужно сделать, чтобы улучшить результаты»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что предпринял шаги ради « Астон Мартин » и готов и дальше помогать коллективу, чтобы Фернандо Алонсо остался в «Формуле-1».

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