Братство последних времён: успех Анкары в Сирии подрывает исламское единство

22 декабря в Дамаске, вслед за главой национальной разведывательной службы MIT Ибрагимом Калыном побывал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, готовится помпезный визит в Сирию президента Реджепа Эрдогана, которого, как пишет Hürriyet, будет сопровождать большая делегация, включая министров, отвечающих за инвестиции.
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