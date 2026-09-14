Новый интерактивный Музей Транспорта Москвы появился в Басманном районе. На открытие экспозиции, расположенной в историческом здании Гаража Мельникова, приехал мэр Сергей Собянин.
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