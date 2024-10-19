Русская весна
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Русская весна

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США готовы дать Украине кредит в $20 млрд — FT

США готовы дать Украине кредит в $20 млрд — FT

США готовы предоставить Украине кредит около $20 млрд, обеспеченный за счет прибыли от российских заблокированных активов, в рамках инициативы G7, сообщили Financial Times три источника, знакомых с вопросом.

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