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ИА Регнум

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В Дагестане скандальный баннер с девушкой в хиджабе заменили на еще более провокационный билборд

В Дагестане скандальный баннер с девушкой в хиджабе заменили на еще более провокационный билборд

В Махачкале медицинский центр попал в скандал из-за баннера с рекламой ринопластики с изображением девушки в хиджабе.

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