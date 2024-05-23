«Новые люди» представили три гуманитарных инициативы

После президентских выборов и утверждения обновленного Правительства депутаты Госдумы вернулись к повседневной работе, и уже в мае подготовлены сразу несколько проектов, которые напрямую коснутся калужанПосле президентских выборов и утверждения обновленного Правительства депутаты Госдумы вернулись к повседневной работе, и уже в мае подготовлены сразу несколько проектов, которые напрямую коснутся калужан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)