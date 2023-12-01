Мобильные на уроках хотят запретить даже в образовательных целях

Законопроект о запрете использования телефонов в школах внесли в Госдуму. Согласно поправкам, подготовленным ко второму чтению, пользоваться мобильным в школах будет запрещено даже в образовательных целях.
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