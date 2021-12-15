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Это актуально! Всё о самозанятых: регистрация, доходы, налоги, права и обязанности

Это актуально! Всё о самозанятых: регистрация, доходы, налоги, права и обязанности

В рамках проекта Хакнем — мы открываем новое тематическое направление #хакнем_право . Материалы для наших читателей будут готовить ведущие специалисты в юридических областях, давая при этом практические советы, и отвечая на вопросы в комментариях "pro bono" — то есть в целях достижения общественного блага: правового просвещения читателей, чтобы вооружить их необходимыми знаниями для защиты своих прав Это актуально! Всё о самозанятых: регистрация, доходы, налоги, права и обязанности Самозанятость в условиях современной жизни, в особенности при пандемии и связанных с ней ограничений, приобрела наибольшую актуальность.

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