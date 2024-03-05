Вован и Лексус: премьер Ирландии соврал, что подыгрывал пранкерам

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) "на полях" Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе сообщили РИА Новости, что попавшийся на их розыгрыш премьер-министр Ирландии Лео Варадкар соврал, когда заявил, что "подыгрывал" им целый час.