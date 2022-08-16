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Илон Маск одержал победу по судебному делу о приобретении Twitter

По решению суда компания Twitter Inc. должна передать американскому предпринимателю Илону Маску файлы от бывшего генерального менеджера по спам-аккаунтам и бот-аккаунтам, на которые миллиардер ссылался, пытаясь отказаться от покупки Twitter.

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