Илон Маск одержал победу по судебному делу о приобретении Twitter

По решению суда компания Twitter Inc. должна передать американскому предпринимателю Илону Маску файлы от бывшего генерального менеджера по спам-аккаунтам и бот-аккаунтам, на которые миллиардер ссылался, пытаясь отказаться от покупки Twitter.
По решению суда компания Twitter Inc. должна передать американскому предпринимателю Илону Маску файлы от бывшего генерального менеджера по спам-аккаунтам и бот-аккаунтам, на которые миллиардер ссылался, пытаясь отказаться от покупки Twitter.
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