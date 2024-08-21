Кедми обозвал пропагандистами тех, кто называет курский набег ВСУ провальным шагом

Людмила Лиханова

Я всегда говорила, что яшка казаков еще та гнида. Предатель СССР и враг России. Но которого почему-то одно время очень любили приглашать на ТВ и заставляли внимать его воплям и театральным ужимкам. После того как вышвырнули с ТВ он кинулся зарабатывать бабки и верноподданически перед ИзЯраЭлем отрабатывать свое там гражданство. ВРАГОМ ОН БЫЛ ВРАГОМ И ОСТАЛСЯ. Но вот вопрос: ПОЧЕМУ И КТО постоянно вытаскивает этого жЫда на эти платформы?!