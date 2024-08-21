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Кедми обозвал пропагандистами тех, кто называет курский набег ВСУ провальным шагом
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Людмила Лиханова
Я всегда говорила, что яшка казаков еще та гнида. Предатель СССР и враг России. Но которого почему-то одно время очень любили приглашать на ТВ и заставляли внимать его воплям и театральным ужимкам. После того как вышвырнули с ТВ он кинулся зарабатывать бабки и верноподданически перед ИзЯраЭлем отрабатывать свое там гражданство. ВРАГОМ ОН БЫЛ ВРАГОМ И ОСТАЛСЯ. Но вот вопрос: ПОЧЕМУ И КТО постоянно вытаскивает этого жЫда на эти платформы?!
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1 час.
Людмила Лиханова
НЕТ. Он - ВРАГ еще со времен СССР.
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1 час.
Lora Некрасова
Кедми сначала соврал, что это якобы Россия запросила переговоры с Украиной. И на этом вранье строит свои дальнейшие рассуждения, логически верные, что только слабая сторона может просить о переговорах. Это хитрый и изворотливый провокатор. Как был врагом России, так и остался, только прикрывается своими аналитическими талантами. Зачем у нас вообще публикуют этого открытого оправдателя израильского геноцида над палестинцами.Пусть даёт свои советы Нетаньяху, совершившему преступления против человечества, равноценные преступлениям Гитлера.
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1 час.
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