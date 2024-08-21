ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    быдлу  водки  не  надо,дайте  только  обосрать  известного  человека!)))))))))))Позор? Государств...
  • саша дмитренко
    да  этот  вонючий  ублюдок  всех  ненавидит!Позор? Государств...
  • Lora Некрасова
    Кедми сначала соврал, что это якобы Россия запросила переговоры с Украиной. И на этом вранье строит свои дальнейшие р...Кедми обозвал про...

Кедми обозвал пропагандистами тех, кто называет курский набег ВСУ провальным шагом

Кедми обозвал пропагандистами тех, кто называет курский набег ВСУ провальным шагом

Политнавигатор Κуpcκий нaбeг яκοбы пοмοг Уκpaинe пpοдeмοнcтpиpοвaть вceму миpу cлaбοcть Ροccии, κοтοpaя яκοбы οт бeɜыcxοднοcти «пpοcилa» пepeмиpиe.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Я всегда говорила, что яшка казаков еще та гнида. Предатель СССР и враг России. Но которого почему-то одно время очень любили приглашать на ТВ и заставляли внимать его воплям и театральным ужимкам. После того как вышвырнули с ТВ он кинулся зарабатывать бабки и верноподданически перед ИзЯраЭлем отрабатывать свое там гражданство. ВРАГОМ ОН БЫЛ ВРАГОМ И ОСТАЛСЯ. Но вот вопрос: ПОЧЕМУ И КТО постоянно вытаскивает этого жЫда на эти платформы?!
Ответить
1 час.
Людмила Лиханова
НЕТ. Он - ВРАГ еще со времен СССР.
Ответить
1 час.
Lora Некрасова
Кедми сначала соврал, что это якобы Россия запросила переговоры с Украиной. И на этом вранье строит свои дальнейшие рассуждения, логически верные, что только слабая сторона может просить о переговорах. Это хитрый и изворотливый провокатор. Как был врагом России, так и остался, только прикрывается своими аналитическими талантами. Зачем у нас вообще публикуют этого открытого оправдателя израильского геноцида над палестинцами.Пусть даёт свои советы Нетаньяху, совершившему преступления против человечества, равноценные преступлениям Гитлера.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх