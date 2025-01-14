Трамп решил посетить районы Калифорнии, пострадавшие от пожаров

Избранный президент США Дональд Трамп планирует посетить пострадавшие от масштабных лесных пожаров районы штата Калифорния, 15 января сообщает спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон во время выступления перед журналистами.
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