В РФ хотят разрешить ремонт импортной техники без оригинальных запчастей

Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов обратился с просьбой о смягчении требований к ремонту импортной техники и внесении изменений в законодательство, позволяющие использовать неоригинальные запчасти для устранения дефектов.
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