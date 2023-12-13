17.00 давали на «Антверпен» после того, как «Барса» отыгралась на 91-й. Бельгийцы вырвали победу через минуту

«Барселона» проиграла «Антверпену» (2:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. На 91-й минуте форвард «Барсы» Марк Гиу сделал счет равным (2:2), но спустя минуту «Антверпен» забил победный мяч – отличился 17-летний Джордж Иленикена.
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