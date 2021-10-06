Быть источником знаний и вдохновения.

В первое воскресенье октября педагоги Беларуси отметят профессиональный праздник. Для Людмилы Валентиновны Зябкиной, учителя математики и информатики Каменской средней школы, листок в календаре с этой торжественной датой перевернется в 27-й раз.
В первое воскресенье октября педагоги Беларуси отметят профессиональный праздник. Для Людмилы Валентиновны Зябкиной, учителя математики и информатики Каменской средней школы, листок в календаре с этой торжественной датой перевернется в 27-й раз.
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