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Быть источником знаний и вдохновения.

Быть источником знаний и вдохновения.

В первое воскресенье октября педагоги Беларуси отметят профессиональный праздник. Для Людмилы Валентиновны Зябкиной, учителя математики и информатики Каменской средней школы, листок в календаре с этой торжественной датой перевернется в 27-й раз.

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