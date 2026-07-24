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Вожатые из ЦФО собрались в подмосковном лагере МЧС на форуме «Пульс»

Вожатые из ЦФО собрались в подмосковном лагере МЧС на форуме «Пульс»

В Звенигороде на базе детского лагеря «Орленок» МЧС России начался педагогический форум «Пульс». Он объединил вожатых из шести субъектов Центрального федерального округа, включая восемь представителей Подмосковья.

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